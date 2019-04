Palmi (RC): il Circolo "Armino" verso il 25 aprile

Come per gli anni passati, il Circolo "A. Armino" - in collaborazione con l'Istituto "U. Arcuri" di Cittanova - ricorda il 25 Aprile, la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

"Nei due giorni che precedono la ricorrenza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale di Palmi, allestiremo nella sala Consiglio una mostra fotografica dedicata ai protagonisti e ai caduti della Piana nella guerra di Liberazione (Settembre '43 - Aprile '45). Il 25 saremo in piazza al mattino a Taurianova per ricordare Cipriano Scarfò, uno dei primi partigiani d'Italia, e nel pomeriggio a Palmi dove renderemo onore a tutti i caduti della Piana. Buon 25 Aprile! Viva l'Italia libera dal fascismo!".

