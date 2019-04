Cannizzaro (FI): "Candidatura Pedà alle Europee motivo di orgoglio"

"La candidatura alle elezioni europee di Peppe Pedà, nella lista di Forza Italia, è motivo d'orgoglio per un territorio da sempre generoso con il presidente Silvio Berlusconi e il nostro partito. Una delle province più azzurre d'Italia non poteva non avere una candidatura forte e autorevole. La grande capacità politica, l'impegno costante in Regione e la presenza sul territorio fanno di Giuseppe Pedà il candidato migliore che Forza Italia potesse esprimere. Saremo impegnati con determinazione assieme ai sindaci, amministratori, militanti e simpatizzanti in una decisiva campagna elettorale, nella quale sosterremmo innanzitutto la candidatura del presidente Silvio Berlusconi, che oggi più che mai non può essere lasciato solo nel contrastare i venti impetuosi del populismo e del sovranismo che rischiano di spazzare via il sogno europeo dei padri fondatori". Lo scrive Francesco Cannizzaro, Deputato F.I. - Coordinatore Provinciale Forza Italia.

