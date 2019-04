Locri (RC), Ambito Territoriale presenta il progetto Home Care Premium 2019 e Long Term Care 2019

L'Ambito Territoriale di Locri ha presentato ai cittadini il progetto Home Care Premium 2019 e Long Term Care 2019 promosso dall'INPS a livello nazionale e al quale si può aderire entro il 30 aprile 2019. Un impegno costante quello dell'Ambito Territoriale di Locri che ha promosso la diffusione di questo progetto sull'intero territorio dei 23 comuni facenti parte, con incontri che si sono svolti prima a Palizzi, poi a Bovalino e infine a Locri. Tre tappe differenti ed itineranti per coinvolgere l'intero ambito e quindi tutti i cittadini che potrebbero essere interessati a prendere parte al progetto. L'HCP 2019 si rivolge a dipendenti e/o pensionati pubblici (per i loro coniugi, parenti) che versano in una condizione di non autosufficienza certificata. Il progetto prevede l'erogazione di un

contributo economico mensile per l'assistenza alla persona.

Il Long Term Care 2019, invece, è finalizzato al riconoscimento di contributi per ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali.Per maggiori informazioni si possono contattare gli uffici dell'Ambito Territoriale di Locri allo 0964.391417, o gli uffici preposti dei propri comuni di residenza, la pagina Facebook dell'Ambito o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

