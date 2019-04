Cdm a Reggio, il ministro Giulia Grillo: “Segnale importante, daremo ai calabresi la sanità che si meritano"

"Giovedi' il CDM sara' a Reggio Calabria. Un segnale importante dell'impegno mio e del governo per dare ai cittadini calabresi la sanita' che si meritano. Ringrazio Giuseppe Conte e i colleghi ministri per aver sostenuto il Decreto Calabria perche' non c'e' salute senza legalita'". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute Giulia Grillo.

Dettagli Creato Martedì, 16 Aprile 2019 19:07