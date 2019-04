"Ho appreso con soddisfazione della scelta del Sindaco Gianni Siclari di nominare la giovane e brillante Francesca Porpiglia nuovo Assessore della rinnovata giunta di Villa San Giovanni. La presenza di una risorsa politicamente consapevole del proprio ruolo e con un collaudato e solido cv amministrativo alle spalle, è garanzia di grande energia ed entusiasmo per poter espletare con la dovuta applicazione i gravosi compiti che le deleghe ricevute presenteranno. Sono certo che la freschezza e la grande sensibilità di Francesca, sapranno ben coniugarsi con il progetto politico messo in campo dall'amministrazione villese. Una risorsa importante per il territorio e per il partito d'appartenenza che con questo risultato non può che manifestare sincero apprezzamento. Bene ha fatto Siclari a coinvolgerla in questa nuova fase amministrativa, e complimenti a Francesca Porpiglia, a cui rivolgo il mio personale augurio di buon lavoro". Lo afferma, in una nota, Michele Marcianò, presidente del Consiglio comunale di Calanna (RC) ed esponente della Lega.

Dettagli Creato Martedì, 16 Aprile 2019 15:55