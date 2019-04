Stupro di gruppo nella notte di San Lorenzo, Cinzia Nava: “Servono misure certe e significative”

"Esprimo grande compiacimento per quanto disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di tre giovani ventenni che la scorsa estate sulla spiaggia di un comune del basso Ionio reggino hanno sottoposto allo stupro di gruppo una ragazza diciottenne. L'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari prevede la misura cautelare in carcere, e non agli arresti domiciliari, provvedimento che il più delle volte viene concesso a chi è accusato di violenza sessuale". Lo afferma, in una nota, il presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava, in relazione all'arresto di tre giovani di Reggio Calabria accusati di aver violentato una ragazza (leggi qui la notizia).

"Più volte, come presidente della Crpo della Regione Calabria ho espresso il mio punto di vista affermando che per ridurre questi atti lesivi della dignità umana servano – prosegue Nava - misure certe e significative. Per ridurre il fenomeno della violenza di genere e del femminicidio occorre, infatti, un'azione forte delle istituzioni, oltre che di sensibilizzazione al sentimento dell'amore ed al rispetto del prossimo, attraverso soprattutto un cambiamento culturale".