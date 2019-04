Il 18 aprile a Reggio Calabria l'attivo regionale Filt-Cgil del settore ferrovieri

Si Svolgerà il 18 aprile prossimo con inizio alle ore 9,30 nel salone conferenze dell'Atam in largo Botteghelle a Reggio Calabria l'attivo regionale del settore ferrovieri organizzato dalla Filt-CGIL Calabria, per illustrare le proposte e gli orientamenti del sindacato per la Calabria.

L'attivo, a cui parteciperanno Antonello Gangemi responsabile ferrovieri del sindacato, Nino Costantino segretario regionale Filt-CGIL e Gregorio Pititto segretario CGIL Reggio Calabria, sarà concluso dal segretario nazionale della Filt-CGIL Maria Teresa Debenedictis e verterà sulle questioni relative a Trenitalia e Rfi, sulle ricadute sul Mezzogiorno e la Calabria, sulla necessità di investimenti certi del Governo e delle Società per modernizzare il settore ferroviario, renderlo più sicuro ed efficiente soprattutto in una regione come la Calabria.

L'attivo si colloca dentro la fase di preparazione della manifestazione nazionale organizzata unitariamente dai sindacati confederali per il Mezzogiorno il prossimo 22 giugno proprio a Reggio Calabria.