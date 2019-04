Un’altra vittoria degli studenti del Liceo Da Vinci di Reggio Calabria alla competizione internazionale Matematica Senza Frontiere 2019

Gli studenti della classe 2AA, sezione matematico-scientifico, del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria si sono classificati nella graduatoria di eccellenza della competizione Matematica Senza Frontiere 2018-2019 nel Polo Centro Sud Italia.

La competizione, riconosciuta dal MIUR nell'Albo delle iniziative di Valorizzazione delle Eccellenze, si caratterizza per la possibilità di utilizzare nella didattica ordinaria gli esercizi proposti, come una delle risposte all'esigenza, frequentemente rilevata, di migliorare l'approccio degli studenti italiani alla matematica e, più in generale, all'acquisizione di abilità logico-linguistiche-scientifiche.

L'obiettivo della gara è di aprire le frontiere tra l'Italia e le altre nazioni, favorendo l'integrazione tra la matematica e le lingue straniere e, a differenza delle altre competizioni, valorizzando la partecipazione di un'intera classe che si organizza al suo interno attraverso un lavoro di gruppo finalizzato al raggiungimento di uno scopo comune.

Tra tutte le classi partecipanti alla gara ufficiale del 26 febbraio 2019 del Polo Centro Sud Italia, la 2AA si è distinta per i risultati ottenuti insieme ad altre nove scuole di Abruzzo,Marche,Molise,Campania,Puglia.

Tutti gli studenti e la loro docente di Matematica, prof.ssa Angela Arcidiaco, sono stati invitati per la "supergara" finale e la cerimonia di premiazione che si svolgeranno il 30 aprile 2019, a Campobasso, presso la sede del Liceo Scientifico "A. Romita".

Gli allievi che compongono la classe sono: Alvaro Rocco, Amodeo Filippo, Arcidiaco Carla, Autelitano Rocco, Cagliuso Federica, Calabro' Sergio, Catalano Lavinia, Covani Valeria, Falcone Francesco, Luppino Elisa, Malvi Simone, Martino Rubens Alessio, Morante Nicola, Paga Samuele, Pellicano' Francesca, Portas Andrea, Priolo Demetrio, Riolo Luca, Romeo Simone, Stillittano Angelica, Surace Desirée, Votano Paolo.

Molti degli allievi componenti della classe si sono distinti sia nelle gare di Matematica, che in quelle di Scienze partecipando con eccellenti risultati alle selezioni regionali delle Olimpiadi di Scienze e classificandosi ai primi posti nella semifinale dei Campionati Internazionali della competizione promossa dalla Bocconi .