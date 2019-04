Il 16 aprile a Gioiosa Jonica l'ANPI ricorda la "strage di Camerlata"

L'ANPI di Reggio Calabria, in sinergia con l'Amministrazione Comunale di Gioiosa Jonica e con il Liceo Scientifico "Zanotti – Bianco", racconterà agli studenti ed ai cittadini l'orrore della "strage di Camerlata" (Como), nella quale fu ucciso (nella notte del 5 settembre del 1944) in maniera orribile il partigiano di Gioiosa, Rocco Ieraci, da alcuni poliziotti della Questura di Como dai quali era stato arrestato per il "possesso di armi". Tra i responsabili dell'omicidio e della strage il calabrese (nato a Palmi) Domenico Saletta, vice commissario agli ordini del questore Pozzoli (entrambi successivamente processati da un Tribunale Militare Straordinario di Guerra e condannati a morte).

L'iniziativa è programmata per le ore 10,00 di martedì 16 aprile 2019 a Gioiosa Jonica, Largo Palestro, nei pressi della via intitolata al partigiano, ed è rivolta principalmente agli studenti nell'ambito delle iniziative "per non dimenticare" in preparazione del 25 aprile, 74° anniversario della Liberazione.

Interverranno il Sindaco di Gioiosa, Salvatore Fuda, il Dirigente Scolastico, Antonino Morfea, e il Presidente Provinciale dell'ANPI di Reggio Calabria, Sandro Vitale. Coordinerà i lavori, Maurizio Zavaglia, Capo Gruppo Consiliare "Gioiosa Bene Comune".

Al termine degli interventi sarà scoperta una targa a ricordo del partigiano Ieraci collocata sulla via a lui dedicata.