Reggio, oltre 500 ragazzi alla "Giornata dello Sport"

Una splendida giornata di sport. Divertimento allo stato puro per i giovani reggini. Le luci del PalaPentimele hanno infiammato le varie performance dei tantissimi ragazzi che hanno preso parte alla "Giornata dello Sport", promossa dal "Consiglio comunale dei ragazzi" e sostenuta dall'amministrazione comunale con in testa il sindaco, Giuseppe Falcomatà.

Oltre cinquecento ragazzi provenienti dalle scuole di Gallina, dal "De Amicis-Bolani", dalla "Cassiodoro" di Pellaro, dalla "Catanoso-De Gasperi", dal "Galilei-Pascoli", dal "Vitrioli-Principe di Piemonte" e dalla "Lazzarino" di Gallico hanno partecipato all'iniziativa che rimarrà scolpita nei loro cuori e nelle loro menti.

Voluta fortemente dal Consiglio comunale dei ragazzi, la manifestazione ha visto la partecipazione del delegato allo Sport del comune di Reggio Calabria, dottor Giovanni Latella, dell'assessore alla Pubblica Istruzione, professoressa Anna Nucera, e della delegata alla Commissione Politiche sociali, dottoressa Paola Serranò. Presente anche il "Sindaco dei giovani", Sara Azzarà. All'iniziativa hanno collaborato varie associazioni sportive del territorio (Calcio, basket, tennistavolo, pallavolo, scherma). Presente anche il responsabile regionale ASC (Attività Sportiva Confederate), professor Renato Raffa.

Raggiante per l'ottimo afflusso e la felicità dei ragazzi, il delegato Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella: "Una meravigliosa giornata di Sport che il consiglio comunale dei ragazzi ha voluto organizzare della quale tutti noi siamo veramente orgogliosi, visto il successo. Ringrazio altresì tutte le società sportive reggine che hanno fattivamente collaborato alla buona riuscita di questo evento".

Sulla stessa scia del delegato allo Sport anche l'assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Nucera, che così si è espressa sull'iniziativa: "Un progetto che si realizza, grazie al contributo delle varie scuole reggine ed ai suoi alunni, principali attori di questa emozionante giornata".

Anche Paola Serranò, delegata della commissione comunale alle Politiche Sociali, è apparsa soddisfatta per il raggiungimento dell'obiettivo ed ha rivolto lo sguardo al prossimo anno: "In futuro puntiamo ad avere tutte le scuole reggine per poter contribuire tutti insieme all'insegna dei valori sportivi ed a rendere migliore la nostra città.

Le premiazioni dei partecipanti alla Giornata dello Sport saranno effettuate nel prossimo consiglio comunale dei ragazzi.