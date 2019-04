Reggio, Centro Studi Danza alla fiaccolata per Maria Antonietta Rositani

Il "Centro Studi Danza" diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, da sempre impegnato anche nel sociale, ha voluto essere presente, anche ieri sera, alla fiaccolata per Maria Antonietta Rositani, la donna bruciata viva dal marito Ciro Russo che, pur se agli arresti domiciliari, ha percorso 500 km, indisturbato, per arrivare da Ercolano a Reggio Calabria, col solo intento di gettare della benzina sulla sua ex moglie.

IL C.S.D., insieme a tutta la comunità e le associazioni, grida il suo forte NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. e abbraccia Maria Antonietta, una Donna, una Mamma che ha reso orgogliose tutte le donne e le mamme con la sua forza, il suo coraggio, la sua fede. Una Donna e una Mamma che ha reso ORGOGLIOSE, soprattutto noi donne del sud, perché, se i mass media sono sempre impegnati a dipingerci come una terra di degrado e di cittadini omertosi, Maria Antonietta è invece la testimonianza, che il Sud è una terra ricca di persone che lottano, ogni giorno, nel silenzio, nella solitudine, che cercano con forza di difendere i propri valori, che non si abbattono davanti alle difficoltà, e che portano con loro un'unica sofferenza, quella di non essere creduti e di non essere protetti.

Il "C.S.D." ancora una volta, dunque, vuole essere a fianco delle donne. Dopo il 24 novembre, ORANGE DAY, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza verso donne e bambini, dopo l'8 marzo, riconosciuta Giornata Internazionale della Donna abbraccia adesso Maria Antonietta, una grande combattente, che ritornerà presto nella sua città, nella nostra città, per riabbracciare i suoi figli, la sua famiglia, ma anche la sua nuova famiglia, tutti noi che non la lasceremo sola mai più.

Il "CENTRO STUDIO DANZA" vuole per questo dire GRAZIE MARIA ANTONIETTA!.. ma vuole anche dire BASTA! ALLA VIOLENZA! E lotterà in prima linea finché non ci sarà il rispetto tra gli esseri umani!