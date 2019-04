Il vescovo Milito visita l’Autorità portuale di Gioia Tauro (RC)

In occasione dell'arrivo della Santa Pasqua, il vescovo della Diocesi Oppido-Mamertina-Palmi, monsignor Francesco Milito, ha fatto visita all'Autorità portuale di Gioia Tauro, in un incontro che Sua eccellenza ha tenuto ad inserire nel calendario delle sue Visite Pastorali,rivolte alle diverse comunità interne alla Diocesi. Accompagnato da don Gildo Albanese, cappellano del porto,e da don Antonio Nicolaci, segretario di Diocesi, è stato accolto dal commissario straordinario Andrea Agostinelli e dal segretario generale Saverio Spatafora.

Nel corso della mattinata, il commissario straordinario Andrea Agostinelli ha illustrato gli eventi che hanno portato allo sviluppo delle recenti trattative di acquisizione delle quote azionarie di MCT da parte di MSC. Con il pensiero ai lavoratori portuali, Sua Eccellenza ha tenuto a sottolineare l'importanza della loro sicurezza lavorativa,augurandosi che "non vi sia alcun licenziamento in modo tale che ogni lavoratore possa così vivere la Pasqua con speranza e serenità insieme alla propria famiglia".

Monsignor Francesco Milito ha, quindi, incontrato i dipendenti dell'Autorità portuale di Gioia Tauroai quali ha sottolineato l'importanza del loro quotidiano lavoro a sostegno dello sviluppo del porto. Si è così soffermato sul valore rilevante di questo particolare momento evidenziando come: - "Si possa parlare di una speciale Pasqua di Resurrezione per l'intera comunità portuale di Gioia Tauro, che vedràl'infrastruttura portuale finalmente aperta ed indirizzata a nuove prospettive di crescita e di sviluppoper l'intero territorio".

"E' importante – ha conclusomonsignor Francesco Milito – vivere nella massimaosservanza delle regole e nel rispetto quotidiano del lavoro, che è un fondamentale ed efficace strumento di contrasto al dilagare del fenomeno criminale".

Nelrivolgere ilpersonale augurio di Buona Pasqua ai dipendenti dell'Autorità portuale, Sua Eccellenza ha voluto, altresì, donare, ad ognuno di loro, il suo messaggio, scritto e diffuso in occasione delle prossime elezioni amministrative a Gioia Tauro,quale invito a farsi parte attiva nel percorso costruttivo di valorizzazione del bene comune.