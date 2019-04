Bronzi di Riace, Puccio (Pd): “Vera sfida è attrarre turisti a Reggio”

"I Bronzi di Riace sono un patrimonio mondiale da tutelare e non possono essere messi a rischio. La proposta avanzata da alcuni consiglieri regionali di portarli in giro per il mondo sembra quantomeno non adeguatamente ponderata, e sotto diversi aspetti. In primo luogo perché le magnifiche statue da sempre sono il fiore all'occhiello del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria riscuotendo l'interesse di migliaia e migliaia di turisti e, poi, proprio per la loro immensa valenza necessitano di particolari cure per preservarli nella loro maestosità, così come vengono tenuti sotto stretta osservazione e controllo nella sala museale. Ha ragione il sindaco Giuseppe Falcomatà la vera sfida, per la quale tutti dovrebbero impegnarsi, è fare in modo che sempre più persone vengano ad ammirarli a Reggio Calabria e con essi, biglietti da visita unici al mondo, ammirare e vivere anche la città dello Stretto. Oltre che un rilevante aspetto culturale, infatti, i Bronzi rappresentano anche una voce molto significativa del turismo reggino e con esso dell'economia cittadina". Lo dichiara, in una nota, il Coordinatore Federazione Metropolitana Reggio Calabria del Pd, Giovanni Puccio.

