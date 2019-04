Reggio, domani ad Arghillà un incontro pubblico sugli alloggi popolari

Il sindaco Giuseppe Falcomatà sarà presente domattina, venerdi 12 aprile 2019, a partire dalle ore 9.30, presso La Piazzetta di Arghillà, all'incontro divulgativo promosso dall'Amministrazione comunale reggina, in sinergia con il Comitato di Quartiere, diretto ai cittadini che intendono regolarizzare la propria posizione rispetto alla titolarità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel corso dell'incontro, al quale prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni cittadine, saranno illustrate le modalità per presentare le domande di regolarizzazione da parte dei cittadini, nonchè i diversi progetti programmati per lo sviluppo del quartiere.

Dettagli Creato Giovedì, 11 Aprile 2019 19:32