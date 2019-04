Reggio, comunicazione di interdizione alla circolazione in alcune zone della città

L'ufficio tecnico del traffico del Comune di Reggio Calabria comunica l'interdizione della circolazione in via Possidonea, tratto compreso tra via Salita Massimo Mazzetto e via Trento per sostituzione della condotta fognaria.

La conclusione dei lavori avviati lo scorso 9 aprile è prevista per le ore 17,00 del 15 aprile prossimo.

[Il testo integrale della corrispondente ordinanza n 192 è consultabile su www.reggiocal.it sez. Circolazione e traffico]".

E ancora: "la sospensione della circolazione nel giorno 12 aprile dalle ore 19.30 e fino a cessate esigenze in occasione del passaggio della processione della via Crucis lungo l'itinerario tradizionale che dalla Villetta di Santa Caterina si snoda fino alla Chiesa parrocchiale". Comunica inoltre la "sospensione della circolazione dalle ore 10.30 del 14 aprile per la benedizione delle Palme nel tratto compreso tra la Villetta di Santa Caterina fino ad arrivo alla corrispondente Chiesa. [ ordinanza n. 219 sul sito www.reggiocal.it]".