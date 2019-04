Cittanova (RC), amministrative: il centrodestra punta su Mimmo Bovalino

Il centro-destra a Cittanova si ricompatta sulla figura dell'ingegnere Mimmo Bovalino candidato a sindaco sostenuto dai partiti Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia e dall'associazione politica "Cittanova 4.0". A renderlo ufficiale sono i rappresentanti dei due partiti del centro-destra e dell'associazione cittanovese: Francesco Rigoli, presidente del circolo Fratelli d'Italia; Michele Gullace, commissario provinciale di Reggio Calabria Lega Salvini Premier; Mimmo Bovalino, portavoce dell'associazione "Cittanova 4.0".

"Non è stato difficile trovare l'intesa tra i tre soggetti politici, considerato che i componenti dei locali partiti e dell'associazione hanno una comune matrice politica che fa riferimento all'area del centro-destra" si legge in una nota.

"Da qui alla presentazione della lista, alla quale già una commissione incaricata è al lavoro, si metterà in cantiere il programma, già in parte definito, che punta su una "politica delle cose semplici" da fare, del rinnovamento, sulla discontinuità politico-amministrativa rispetto al passato. "La Rivoluzione del Buonsenso" e "La Svolta" (impresse nel nostro simbolo) rappresentano più di ogni altro aspetto il nostro modo di vedere la Politica: ovvero quello di un cambio di marcia nel portare a termine le proposte, i programmi e, soprattutto, nel metodo di gestire la cosa pubblica. Il punto di partenza, come spesso ribadito anche dalla Lega Salvini Premier e da Fratelli d'Italia è il primato della politica e dei partiti. Quella compiuta da Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, "Cittanova 4.0" è una scelta di campo chiara, con l'intento di riscattare un'intera comunità politica, puntando a ricostruire una classe dirigente che per anni, rincorrendo ottuse logiche "maggioritarie", è stata ostacolata e mortificata. La scelta di dare a tutti i cittanovesi, una cittadinanza politica, un riferimento ideale definito, in cui c'è bisogno di difendere valori non negoziabili, che da sempre appartengono al mondo della Destra, diventa uno stimolo in più a intraprendere questo percorso, pronti anche a rispondere alle tante esigenze dei cittadini. Il nostro vuole essere un progetto di Popolo: affrontare le questioni e le problematiche del territorio con un piglio diverso, con determinazione, con proposte precise e innovative. Oggi, davanti a Voi, c'è un'alternativa politica seria, lungimirante e con le idee chiare rispetto ad un centro-sinistra che ha fatto del clientelismo e dell'affarismo il suo credo. Cittanova ha un evidente bisogno di novità e di un ricambio generazionale non più procrastinabile. Siamo stanchi di improvvisazioni politiche che si attivano solo nel periodo elettorale, con il solo obiettivo di vincere ma senza nessuna progettualità politica e una visione di Paese. È tempo di andare oltre e di costruire il Futuro!".