[FOTOGALLERY] Reggio, Corpo Militare Volontario della Croce Rossa incontra gli studenti del "Panella-Vallauri"

Lo scorso 6 aprile ha avuto inizio, con lo splendido incontro con gli studenti delle classi del quarto anno dell'Istituto "Panella-Vallauri" di Reggio Calabria, il secondo ciclo di visite presso gli Istituti di Istruzione Superiore della provincia reggina del personale del Nucleo Arruolamenti e Attività Promozionali di Reggio Calabria del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, coordinato dal Responsabile provinciale, Sottotenente medico Francesco Principato.

L'evento, concordato con il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Nucera, e con la Prof.ssa Raffaella Imbriaco, ha coinvolto un notevole numero di studenti i quali hanno manifestato grande interesse e partecipazione alle tematiche trattate.

Il Capitano commissario Marcello Giovanni Novello ha aperto l'incontro tracciando un breve excursus sulla storia di questa Componente con le stellette della Croce Rossa Italiana, illustrando come il Corpo Militare Volontario C.R.I., sia nato sui campi di battaglia del Risorgimento e, sin dalle sue origini, abbia operato in virtù delle Convenzioni internazionali ed in forza delle leggi nazionali, assolvendo i compiti di emergenza del tempo di pace e di guerra, giungendo oggi ad avere un organico di circa 20.000 militari in gran parte altamente specializzato nel campo della medicina, della farmacia, dell'infermieristica e del settore amministrativo e logistico.

Nell'incontro, al quale ha partecipato anche una Infermiera Volontaria C.R.I., S.lla Anna Cogliandro dell'Ispettorato di Reggio Calabria, il maggior interesse da parte degli studenti è stato riscosso nel corso della simulazione nella quale lo stesso Sottotenente Principato, il Sottotenente Vincenzo Masseo ed il Milite Antonino Azzarà hanno coinvolto direttamente i ragazzi presenti dimostrando come si procede al soccorso ed al trasporto di un ferito in ambiente ostile e/o non permissivo, secondo il protocollo NATO "Tactical Combat Casualty Care".

Il servizio fotografico dell'evento, svoltosi nell'Aula Magna dell'Istituto, è stato curato dalla prof.ssa Leone.

La Prof.ssa Imbriaco, nel saluto finale, ha riconfermato l'invito per future circostanze ed ha invitato il personale militare C.R.I. a considerare l'Istituto come casa propria.



