Oltre 70 studenti reggini in visita a Berlino e Dessau

Il 2019 è un anno in cui ricorrono due particolari anniversari in Germania: i trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, ed i cento dalla nascita della scuola di architettura, arte e design Bauhaus.

Quale migliore occasione per gli studenti della "Mediterranea" ed alcune classi del Liceo artistico "Preti-Frangipane", magistralmente guidati dai proff. Paola Minniti, Roberta Filardi, Giuseppina Tripepi, Nunzio Tripodi, e Salvatore Palmeri, per organizzare un indimenticabile viaggio d'istruzione presso le due città simbolo di questi anniversari, ossia Berlino e Dessau?



L'iniziativa, organizzata approfittando di un impegno accademico, presso la prestigiosa Humboldt University di Berlino, del prof. Angelo Viglianisi Ferraro, direttore di un Master internazionale in diritto privato europeo che avrà fra i suoi docenti anche alcuni giuristi tedeschi, ha consentito ai 71 partecipanti di visitare la nota porta di Brandeburgo, l'Alexander Platz, il Mausoleo ebraico, il Reichstag, i resti del Muro di Berlino, e la c.d. Isola dei Musei (nella quale si trovano i famosi Alte National Gallery, Pergamon Museum, Altes Museum).

Particolarmente suggestiva è stata, certamente, la gita a Dessau, città che ospita la sede della Bauhaus fondata da Walter Gropius: luogo ricco di testimonianze, dove operarono i massimi esponenti dell'arte tedesca ed europea ai tempi della Repubblica di Weimar, nel quale gli studenti reggini hanno potuto comprendere, grazie alle guide che parlavano perfettamente l'italiano, quanto feconda artisticamente sia stata quell'esperienza; che i ragazzi partecipanti al viaggio-studio hanno potuto toccare con mano, entrando anche nelle Meisterhäuser (le Case dei Maestri) e nelle aule in cui venivano formati i futuri artisti e architetti.

Ancora una volta, grazie alla preziosa sinergia tra il Dipartimento DiGiES della Mediterranea e le scuole coinvolte nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro, decine di giovani hanno potuto vivere un'esperienza che ricorderanno per tutta la vita e che ha certamente contribuito non poco alla loro crescita culturale e umana.