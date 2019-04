Ecomafie, D'Ippolito (M5S): "Da audizioni conferma nostre denunce"

"Le audizioni della commissione d'inchiesta sul ciclo illegale dei rifiuti, oggi a Reggio Calabria, hanno acceso i riflettori su fenomeni che il Movimento 5 Stelle denuncia da anni. Dalla situazione disastrosa della depurazione delle acque al caos della gestione del ciclo legale dei rifiuti, che da tempo chiedo di commissariare, passando per il fenomeno dei roghi, la Calabria e' costantemente tra le prime regioni italiane nelle classifiche dei reati in campo ambientale". Lo sostiene, in una dichiarazione, il deputato calabrese del MoVimento5 Stelle Giuseppe d'Ippolito.

"Come ha confermato il presidente della commissione Stefano Vignaroli - aggiunge d'Ippolito - la situazione della Calabria e' drammatica. Tengo a evidenziare, da un lato, che la carenza di personale nelle Procure rende difficile e inefficace l'attivita' di prevenzione e controllo e, dall'altro lato, sul fronte dei rifiuti, la Regione consente modalita' di smaltimento che bypassano le regole. Dobbiamo al piu' presto intervenire per rimettere in carreggiata la Calabria e salvaguardare la salute dei cittadini e l'economia della regione, messa in ginocchio dai continui attacchi all'ambiente e alla qualita' della vita".