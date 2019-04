A Locri (RC) il convegno “Persone di età minore e famiglie fragili” dell'Associazione "Cammino"

È stata costituita a Locri la sede territoriale dell'associazione CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.

L'associazione – la cui sede nazionale è a Roma – riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense come associazione specialistica tra le più rappresentative, dal 1999 opera su tutto il territorio nazionale nel settore della tutela dei diritti della persona, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili ed alle relazioni familiari.

Il Consiglio Direttivo Territoriale della sede di Locri è composto dal Presidente, Avv. Daniela Procopio, dal Vice Presidente, Avv. Agostino Cucuzza, dal Segretario, Avv. Alessandra Cianflone e dal Tesoriere, Avv. Antonella Napoli.

Uno degli obiettivi principali dell'associazione, con le sue 60 sedi su tutto il territorio nazionale, è quello di promuovere il profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri soci e degli operatori nelle aree del diritto della persona, di famiglia, delle relazioni familiari e minorile, anche attraverso corsi di formazione continua e incontri periodici. In un'ottica multidisciplinare, è consentito l'accesso anche ad altre professionalità che operano per la promozione dei diritti delle persone nelle relazioni familiari e nelle formazioni sociali, quali ad es. assistenti sociali, docenti universitari, pedagogisti, pediatri, psicologi, neuropsichiatri, insegnanti, notai.

L'attenzione non è rivolta solo alla famiglia ed ai minori dunque, ma ad ogni soggetto con necessità di essere tutelato, anche con riguardo a particolari aspetti della vita: donne e/o uomini maltrattati, immigrati, terza età, fine vita, disabili.

In un momento di continua evoluzione normativa e giurisprudenziale, l'avvocato deve essere più che mai socialmente responsabile e interessato a promuovere continui stimoli formativi.

L'intento della sede territoriale di Locri è quello di creare una realtà nuova, aperta alla collaborazione con le altre realtà associative già operanti nel Foro di Locri, in modo da implementare le conoscenze, le abilità, le competenze in campo giuridico.

A tal fine, nell'organizzazione degli eventi formativi futuri, s'intende stimolare un raccordo sinergico e osmotico fra opinioni ed esperienze al fine di raggiungere alti livelli di formazione.

La presentazione della sede territoriale di Locri avverrà giorno 12 aprile alle ore 15:00, presso il Palazzo della Cultura di Locri, con un convegno inaugurale dal titolo "Persone di età minore e famiglie fragili". L'evento, patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Locri, dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria e dall'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, sarà moderato dal Presidente della sede di Locri, Avv. Daniela Procopio, e vedrà, per l'importanza dell'argomento trattato, la partecipazione straordinaria dell'Avv. Abdelaziz Essid - Premio Nobel per la Pace, e la presenza di illustri relatori ed esperti del settore: la Dott.ssa Giuseppina Latella – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; la Dott.ssa Roberta Rando – Giudice del Tribunale di Locri; l'Avv. Maria Rita Ielasi – Vice Presidente Isole CAMMINO; la Dott.ssa Luciangela Piras, Psicoterapeuta - Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Dott.ssa Tiziana Amodeo, Giudice Onorario presso il Tribunale di Reggio Calabria.

L'evento è gratuito ed è accreditato ai fini della formazione professionale continua dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri con l'attribuzione di n. 5 crediti formativi.

Le iscrizioni, per la partecipazione all'evento ed il rilascio del relativo attestato ai fini della formazione professionale continua, sul sito www.cammino.org