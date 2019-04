Fratelli d’Italia, Nicolò: “Partito in crescita nel Reggino”

"Dopo le numerose adesioni di consiglieri comunali e assessori in carica a Reggio e nella sua provincia anche la presenza di elettori e simpatizzanti, peraltro consistente, si è riscontrata interessata ai programmi di FdI, ai gazebo allestiti in diversi centri dal 5 al 7 aprile, a Reggio Calabria che sul versante jonico e tirrenico". Lo afferma Alessandro Nicolò, coordinatore provinciale di FdI.

"L'intuizione di Giorgia Meloni – dichiara il consigliere regionale – di promuovere un'ampia consultazione popolare, ha prodotto risultati apprezzabili, da parte di tanta gente, imprenditori, professionisti e numerosi giovani che scelgono il centrodestra come coalizione e Fratelli d'Italia come partito coerente e credibile. Si chiedono profonde novità strutturali e funzionali in merito ad una auspicata progettualità che rilanci la Calabria a pieno titolo, viste le sue potenzialità, soprattutto in comparti come agricoltura e turismo, e la garanzia di quei servizi spesso negati ai cittadini sottoposti, peraltro, ad una pressione fiscale insopportabile. Pertanto, Fratelli d'Italia si rivela riferimento per tanti che chiedono risposte in merito alle ataviche problematiche sociali in particolare rispetto alla tutela di diritti fondamentali come lavoro e non politiche assistenziali, diritto alla salute ovvero di potersi curare nella propria terra garantendo quindi una sanità efficace ed efficiente. Stiamo lavorando - conclude Nicolò - in perfetta sinergia con Giorgia Meloni giorno dopo giorno per una progettualità importante rispetto a logiche di sviluppo economico e di crescita sociale e culturale allo scopo di realizzare così un nuovo protagonismo sociale in cui si affermino i diritti essenziali spesso negati ai cittadini calabresi, in particolare a quelli della provincia reggina, Mezzogiorno del Mezzogiorno".