Reggio, non calunniò magistrato della Corte d’Appello: assolto 80enne

E' stato assolto "perche' il fatto non sussiste" l'architetto Carmelo Gatto, di 80 anni, accusato di calunnia ai danni di un magistrato della Corte d'appello di Reggio Calabria, Massimo Gullino. Nel 2012 aveva presentato un esposto al Csm in cui aveva denunciato i rapporti di parentela esistenti, a suo dire, tra alcuni magistrati di Reggio Calabria e quelli tra gli stessi magistrati ed alcuni avvocati del Foro reggino. Nel processo davanti al Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica (giudice Maria Cristina Flesca), Gatto e' stato difeso dall'avvocato Luigi Maria Bellantoni che, in una nota, da' notizia della decisione del Tribunale e rileva che l'esposto presentato dall'architetto "ha avuto effetti benefici per la giustizia reggina. Infatti, proprio a seguito dei fatti denunciati da Gatto, sono stati disposti trasferimenti di magistrati imparentati tra di loro o con avvocati esercenti l'attivita' forense negli uffici giudiziari di Reggio Calabria".

Dettagli Creato Lunedì, 08 Aprile 2019 16:55