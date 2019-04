Gli abiti realizzati dalle studentesse del ‘Panella-Vallauri’ all'evento "Giovani in Arte" di Cittanova

Le studentesse dell'Indirizzo "Sistema Moda" dell'ITT "Panella-Vallauri" di Reggio Calabria, hanno partecipato, il 4 aprile 2019, all'evento "Giovani in Arte" a Cittanova. Una splendida iniziativa – si legge in un comunicato stampa dello stesso istituto scolastico superiore - che ha dato, ad alunne e insegnanti del Dipartimento del Sistema Moda dell'ITT "Panella-Vallauri" di Reggio Calabria, una ulteriore opportunità per presentare al pubblico i modelli e i risultati del loro impegno professionale. A tal proposito, le stesse intendono ringraziare la Dirigente, Prof.ssa Anna Nucera, che attraverso il suo operato dà la possibilità di aderire a queste iniziative pubbliche, utili per la conoscenza delle nuove creazioni.

Gli abiti in passerella sono stati realizzati direttamente nei laboratori della scuola, e sono il risultato di uno studio che, iniziando con una dettagliata ricerca di immagini, forme, particolari e volumi, sfocia nella realizzazione di figurini fatti a mano, disegni tecnici e moodboards. Tutte competenze acquisite - è scritto ancora nel comunicato stampa del 'Panella-Vallauri' - nel percorso di studi che si propone di formare figure professionali caratterizzate da competenze culturali poliedriche che derivano da studi umanistici, artistici, scientifici, tecnologici e di marketing; figure tecniche preparate e all'avanguardia anche nell'applicazione delle nuove tecnologie.