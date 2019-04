Gruppi Ricerca Ecologica, Giuseppe Bombino nominato commissario della provincia di Reggio Calabria

Nell'ambito del costituendo Direttivo regionale, il Responsabile dei Gruppi Ricerca Ecologica per la Calabria, Ippolita Patera, d'accordo col Presidente nazionale, ha provveduto a nominare Giuseppe Bombino Commissario per la provincia di Reggio Calabria.

"In virtù delle competenze professionali e dell'esperienza nell'ambito della ricerca, la figura di Giuseppe Bombino, dottore in Scienze Forestali, già Presidente del Parco Nazionale Aspromonte e Docente presso l'Università degli Studi Mediterranea di RC, ci è parsa la più qualificata per guidare il gruppo di lavoro provinciale e dare, altresì, il proprio contributo nel Direttivo regionale. Viviamo in un territorio, la Calabria, dalla variegata bellezza naturale ma dalle molteplici criticità che comportano rischi per la salute e l'incolumità pubblica. L'obiettivo dei Gruppi di Ricerca Ecologica, Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, è quello di puntare i riflettori sulla questione ambientale anche attraverso la ricerca, le campagne di sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di reati ambientali, mettendo in campo risorse umane competenti in materia, ma anche donne e uomini di buona volontà disposti a farsi sentinelle dell'ambiente. La nomina del dott. Bombino a capo del gruppo provinciale, ricade dunque nell'ottica delle competenze in materia di ricerca, di capacità pragmatiche validate dalla sua attività sul territorio e dall'esperienza maturata in qualità di Presidente del Parco".

