Taurianova, Lazzaro e Morabito: “Lavori di urbanizzazione di via Tiberio Condello: tutto regolare?”

"Ci congratuliamo con l'Amministrazione Scionti per l'avvio dei tanto attesi lavori di urbanizzazione primaria di Via Tiberio Condello, al cui iter abbiamo preso parte, seppur per un breve periodo, approvando il progetto preliminare nella seduta del Consiglio Comunale del 29/02/2016 per l'importo di € 361.586,81.

Da allora tante cose sono accadute, alcune delle quali ci sono però sembrate "anomale".

Il progettista, con le svariate richieste inviate tra il 2016 e il 2018, sollecitava che venissero effettuate indagini specialistiche (geologia, sismica e geotecnica) ad integrazione del progetto definitivo, che venisse nominato un geologo ed aumentato ad € 475.000,00 l'importo per i lavori necessari, ma soprattutto la consegna di copia della "planimetria quotata dei sottoservizi esistenti su via Tiberio Condello".

Non sappiamo, in tutta sincerità, cosa sia questa planimetria, ma visto che l'ingegnere l'ha chiesta più volte con tanta insistenza, immaginiamo possa essere qualcosa di importante per la progettazione.

Ad ogni modo, il 13/03/2018, l'ingegnere incaricato ha rinunciato ad effettuare la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. E di ciò il Sindaco Scionti abbiamo appreso, in occasione dell'incontro che ha avuto con i residenti il 3 aprile scorso, esserne soddisfatto, avendo sottolineato di essersi impegnato per l'avvio dei lavori "facendo anche dimettere il progettista che stava perdendo tempo inutilmente".

Delle condizioni del sottosuolo di via Tiberio Condello se ne è preoccupato addirittura l'Ordine dei Geologi della Calabria, che con nota inviata il 28/10/2016 al Sindaco ed al Responsabile del 4 settore, ha evidenziato serie criticità nell'avviso esplorativo fatto dall'Ente per la redazione dello studio geologico a supporto della progettazione definitiva dei lavori di urbanizzazione, sollecitando la rettifica, senza però ricevere riscontro alcuno!

Dopo tanto peregrinare le indagini (anche se sono stati ignorati i rilievi mossi dall'Ordine dei Geologi della Calabria) sono state effettuate da un tecnico iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania, il quale, nelle sue conclusioni dell'ottobre 2017, ha prescritto degli specifici "accorgimenti costruttivi: eseguire la palificata di sostegno prima dell'esecuzione dello scavo per la posa in opera della rete fognaria e immorsare la stessa nei conglomerati cementati in matrice sabbiosa a 8,50 m di profondità dal piano di campagna attuale (Lunghezza dei micropali= 8,50 m dal p.c.); utilizzare per i calcoli strutturali i valori di azione sismica scaturiti dall'indagine geofisica riportati nell'elaborato a) Relazione sulla pericolosità sismica di base e i parametri meccanici e fisici caratteristici riportati in precedenza".

Detta relazione geologica, sebbene allegata al progetto definitivo approvato dalla Giunta all'unanimità il 27/02/2018, non viene menzionata nel progetto esecutivo, né nella relazione tecnica (neppure per discostarsene).

Da qui il nostro dubbio circa il lavoro svolto dal geologo (che il Comune ha giustamente pagato nella misura di € 3.148,53), che sentiamo di esternare nell'interesse della collettività ed in particolar modo a tutela degli abitanti della via Tiberio Condello, e che ci auguriamo che l'ing. Fabio Scionti voglia fugare (senza troppi panegirici ed ingiustificati risentimenti), con buona pace di tutti:

perché degli accorgimenti costruttivi prescritti dal geologo incaricato non se ne trova traccia nei lavori appaltati?

La domanda è doverosa, e la risposta riteniamo altrettanto". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Taurianova, Filippo Lazzaro e Maria Stella Morabito.