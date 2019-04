“Il Sud che sogna” completa l'organigramma territoriale e “conferma” il dialogo con il movimento del sindaco De Magistris

"Partecipata assemblea del Sud che sogna presso la sede de "La città futura" a Gioia Tauro. I lavori dell'assemblea sono stati aperti dai saluti di Sabina Ventini, del gruppo fondatore del movimento, candidata nella lista de "La città futura" che ha ringraziato i presenti per il sostegno, a cui sono seguiti i saluti di Aldo Alessio, candidato sindaco di Gioia tauro per la stessa lista, che ha posto in evidenza la necessità di ricreare legami di collaborazione e dialogo per sviluppare progetti concreti per la rinascita della Calabria. Mimmo Macrì e Giancarlo Timpano hanno presentato una relazione sul porto di Gioia Tauro che esprime molte perplessità su un reale rilancio del porto senza la necessaria rete di infrastrutture. Il movimento ha assunto all'unanimità la relazione. È poi proseguito il lavoro organizzativo de "Il Sud che sogna" ed è stato completato l'organigramma territoriale: confermato Nicola Arcella portavoce della provincia di Vibo Valentia e nominati Antonio Guerrieri per la provincia di Reggio Calabria, Raffaella Fortunato per la provincia di Cosenza, Rita Militi e Rocco Loria per la macro-area delle provincie di Catanzaro e Crotone. All'ordine del giorno anche la discussione di una relazione sul porto di Gioia Tauro preparata per il movimento dalla segretria dell'O.R.S.A. e che è stata assunta dall'assemblea. Nel documento finale votato all'unanimità il movimento afferma di essere <> e di sostenere per le elezioni europee la lista "La Sinistra" <>".

"Il movimento ha anche deciso di avviare delle interlocuzioni sui territori per valutare le modalità di presenza alle prossime elezioni regionali e di essere pronto ad avviare la costruzione di piattaforme municipaliste in tutti comuni della Calabria. Il portavoce Michele Conia ha riferito sulla continuazione della collaborazione con Luigi De Magistris e sull'organizzazione di iniziative insieme a DeMA nelle città capoluogo di provincia nel corso dei prossimi mesi. Ha anche lanciato da qui a luglio una fase congressuale in modo da condividere in maniera più ampia con i territori le nomine dei portavoce e delle altre cariche elettive del movimento". E' quanto si legge in un comunicato stampa del movimento "Il Sud che sogna".