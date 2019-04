Motta San Giovanni (RC), al via l’8 aprile le verifiche sugli allacci idrici

Da lunedì 8 aprile 2019, come già da tempo annunciato, personale dell'ufficio tecnico, del servizio acquedotto e della polizia municipale comincerà a verificare e censire gli allacci alla rete idrica, provvederà – si legge in un comunicato stampa del Comune di Motta San Giovanni (RC) - alla lettura ed eventuale sigillatura dei contatori, controllerà la corrispondenza dei dati dichiarati, segnalerà alle autorità competenti eventuali irregolarità.

L'iniziativa, facente parte di un progetto più ampio di ammodernamento del servizio tributi, mira a tutelare le utenze regolari, a controllare i consumi e ridurre gli sprechi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici comunali ai numeri 0965718227 (polizia municipale Motta) 0965718228 (polizia municipale Lazzaro) 0965718211 / 0965718215 / 0965718216 (uffici Motta San Giovanni) o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

