Reggio, Marra (Map): "Centrodestra e centrosinistra litigano sulle spalle dei cittadini"

"Non posso che esprimere amarezza per quello che sto leggendo nelle ultime settimane, tra comunicati e conferenze stampa del centro destra e centro sinistra che si attaccano a vicenda per trovare i colpevoli del probabile dissesto del Comune e dello scioglimento di anni fà.

Il Sindaco Falcomatà e la sua giunta difendono la propria amministrazione comunale parlando ancora delle vecchie amministrazioni che non ci sono più da circa 7 anni addebitando loro la colpa dello scioglimento del primo Comune capoluogo.

Dall'altra parte troviamo l'attuale minoranza di centro destra in consiglio comunale che sembra con la primavera più attenta e sveglia per fare opposizione al Sindaco , ovviamente è superfluo ricordare che Massimo Ripepi e Lucio Dattola un po' di opposizione l' hanno sempre fatta". Lo afferma Pietro Marra, Movimento Autonomo Popolare.

"I movimenti esterni di centro destra invece rivendicano la situazione in cui la città versa , dalle buche killer ( da me evidenziate già nel 2014 ) alla situazione igienico-sanitaria in merito ai rifiuti abbandonati per strada e perchè no alla mancanza di acqua nelle abitazioni.

Per quanto mi riguarda sia come Presidente del M.A.P. che come semplice cittadino , vedo soltanto una corsa e un cambio casacche per aggiuducarsi uno scrigno a Palazzo San Giorgio , ma questa volta la gente avrà gli occhi aperti perchè ormai tutti hanno capito che dopo le elezioni europee di fine Maggio , si partirà con la vera campagna elettorale e uscirà fuori il candidato sindaco ufficiale del centro destra che dovrà sfidare il Sindaco uscente Falcomatà e sicuramente tra i due litiganti ci sarà il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle che a mio parere cercherà di mandare al ballottaggio il centro sinistra.

A questa città serve un po' di umiltà che nessuno degli schieramenti purtroppo possiede e la mia speranza è che i nuovi amministratori dovranno essere diversi da quelli attuali".