Reggio, martedì premiazione del concorso "Aido Donazioni e Trapianti"

L'ufficio stampa dell'AIDO Reggio Calabria comunica che la cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del Concorso "Aido Donazioni e Trapianti" si svolgerà martedì 9 aprile 2019 alle ore 9.00 presso l'auditorium "Nicola Calipari".

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e riservata per l'anno scolastico in corso agli studenti delle Scuole reggine di ogni ordine e grado. L'adesione degli istituti scolastici della città di Reggio Calabria è stata totale:13 scuole primarie,11 scuole medie di primo grado e 11 istituti superiori. Centinaia i lavori presentati e suddivisi nelle tre sezioni concorsuali:disegno o dipinto,racconto breve, spot inedito.

Il lavoro per la commissione esaminatrice, presieduta dall'ing. Nicola Pavone, incaricata di scegliere i vincitori è stato perciò particolarmente difficile ma entusiasmante nello stesso tempo ,avendo verificato con quanta passione gli allievi si sono cimentati ad esprimere il loro pensiero in varie forme espressive sui concetti di donazione e solidarietà .

"Infatti, è' da giovani che si forma una coscienza collettiva e può svilupparsi una nuova educazione civica, ed è il motivo per cui come A.I.D.O. ogni anno puntiamo su di loro con questa campagna info/formativa.

"La scuola è il primo riferimento per quella parte della società civile che quotidianamente si interroga su come certe scelte e comportamenti nel campo medico e, in generale, della salute, possano contribuire a costruire una società più equa e attenta ai bisogni degli altri. Questo progetto ne costituisce uno dei migliori esempi: la scuola si può mettere in rete e cooperare con gli altri attori sociali, politici e culturali che caratterizzano e concorrono allo sviluppo delle comunità. L'educazione alla donazione degli organi, che è anche educazione alla responsabilità individuale e alla cittadinanza, è una delle sfide del nostro tempo che ha il suo punto di forza proprio nella consapevolezza della necessità di una continua interazione e generosa interdipendenza e umanità".

La Mostra dei lavori degli studenti premiati sarà allestita presso il Liceo Artistico "M.Preti – A. Frangipane" via Frangipane n. 9 Reggio Calabria e sarà aperta al pubblico nei giorni feriali dal 3 maggio 2019 al 14 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.