Taurianova (RC), al via urbanizzazione via Condello

rante un incontro pubblico, tenutosi tra il sindaco Fabio Scionti, l'Amministrazione comunale e i cittadini residenti in Via Tiberio Condello, è stato ufficialmente dato l'avvio ai lavori di urbanizzazione dell'area.

Dopo un iter burocratico lunghissimo e complicato, l'Amministrazione comunale guidata da Fabio Scionti è riuscita a portare a termine uno degli obiettivi più importanti sul fronte dei lavori pubblici relativo alle opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale.

L'annosa questione, caratterizzata da anni di disagi per i cittadini residenti in questa area urbana, ha richiesto due anni di lavoro e di impegno da parte della Giunta e degli Uffici comunali per sbloccare l'iter progettuale per la realizzazione dell'opera, i cui costi ammontano a circa 362mila Euro.

«Siamo felici di poter dare oggi una risposta concreta e definitiva ai cittadini residenti in Via Tiberio Condello – afferma il primo cittadino – che è frutto ancora una volta di un lavoro di squadra puntuale e attento ai bisogni di tutti».

«Un altro obiettivo importante sul fronte dei lavori pubblici è stato portato a compimento – continua il sindaco Scionti – grazie all'impegno e anche alla caparbietà che ci ha permesso di non fermarci davanti alle indubbie difficoltà che hanno caratterizzato l'iter burocratico di un progetto essenziale per la nostra comunità».

«Non posso che esprimere la mia grande soddisfazione – conclude Fabio Scionti – per la fine di un disagio e un disservizio durato quarant'anni».