Porto di Gioia Tauro (RC), Agostinelli incontra sindaco di San Ferdinando

Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha fatto visita al sindaco del Comune di San Ferdinando, Andrea Tripodi. In un'atmosfera di cordialità, Agostinelli ha voluto rendere partecipe il sindaco Tripodi dei recenti ed importanti eventi che hanno portato il porto di Gioia Tauro a superare un momento di particolare difficoltà.

"Continueremo a seguire e a mediare tra le parti – ha spiegato Agostinelli – affinché la forza lavoro venga totalmente mantenuta, come del resto è stato assicurato sia dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che dal patron di Msc Gianluigi Aponte, nel corso delle sue recenti dichiarazioni in fase di trattativa per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario di MedCenter Terminal Container".

Con lo sguardo all'ulteriore sviluppo dello scalo portuale, Agostinelli ha, quindi, evidenziato come i lavori del gateway siano stati ultimati, ma ha altrettanto sottolineato come l'effettiva operatività del terminal ferroviario sia necessariamente condizionata dall'intervento delle Ferrovie dello Stato chiamate a risolvere i problemi di collegamento lungo la tratta ferroviaria adriatica, affinché i container possano agevolmente raggiungere l'entroterra, e quindi il mercato, attraverso l'interconnessione ferroviaria.