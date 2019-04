Porto di Gioia Tauro, Furgiuele (Lega): “L’accordo tra Contship e Msc è punto di svolta”

"L'accordo tra Contship e Msc rappresenta un sicuro punto di svolta sulla strada del rilancio di una infrastruttura cruciale per la Calabria e per il Mediterraneo intero qual e' il porto di Gioia Tauro". Lo sostiene, in una nota, il deputato della Lega Domenico Furgiuele. "Tale operazione che, nei fatti, consentira' al Gruppo Aponte, proprietario della seconda flotta container piu' grande del mondo, di acquisire il controllo della societa' di gestione del porto - aggiunge Furgiuele - non sara' priva di conseguenze oltremodo positive per la regione Calabria e per l'area della piana vittima negli ultimi anni di un doloroso processo di declino e anche di una inaccettabile esclusione dalle agende dei governi del passato. Esecutivi che hanno sempre considerato Gioia come un problema e non invece come una risorsa straordinaria. Ora pero' le cose stanno cambiando. L'immobilismo che si trascinava da tempo e' stato finalmente sbloccato da un'intesa che, ovviamente, non dovra' rimanere un fatto isolato. Bisogna, infatti, ripensare lo sviluppo dell'intera area attraverso la valorizzazione del retro porto e l'attuazione di un piano di investimenti che permetta nel breve di incardinare il porto tra le principali rotte dello sviluppo".

