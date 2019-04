Reggio, il cordoglio del presidente Irto per la scomparsa di Giacomo Battaglia

"Una notizia che ha fatto a pezzi il cuore dell'intera comunita' calabrese e reggina. La morte di Giacomo Battaglia e' un dolore enorme per tutti noi, per chi lo ha conosciuto come uomo prima ancora che come artista di successo". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, dopo aver appreso della scomparsa del celebre attore comico reggino. Irto, in un post sul proprio profilo Facebook, ha definito Battaglia "figlio straordinario di questa terra che ha infinitamente amato e onorato. La terra gli sia lieve". Il rappresentante dell'Assemblea legislativa esprime "il cordoglio, anche a nome dell'intero Consiglio, ai familiari di Giacomo Battaglia e alle tante persone, ai tanti amici che gli sono stati accanto negli ultimi difficilissimi mesi".

Dettagli Creato Lunedì, 01 Aprile 2019 11:55