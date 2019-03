Villa San Giovanni, Forza Italia risponde a FDI: "I dissidenti non risultano tesserati al partito"

«Apprendiamo e ringraziamo per l'interessamento il gruppo villese di Fratelli d'Italia ma le loro preoccupazioni sono state ampiamente anticipate dal primo cittadino Giovanni Siclari che, tanto durante il Consiglio Comunale quanto nelle dichiarazioni post approvazione del bilancio, ha chiarito la sua posizione. Ringraziamo per la stima e la fiducia mostrata al sindaco e alla nostra coalizione da FDI e ci teniamo a confermare che, comunque, il problema non sussiste, in quanto la posizione dei dissidenti è stata chiarita, anche perché, al momento, non risultano iscritti a Forza Italia. Se vogliono tesserarsi saremo felici per loro». Lo affermano in una nota i consiglieri villesi di Forza Italia di Villa San Giovanni.

