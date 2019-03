Villa San Giovanni (RC), il 2 aprile al teatro Primo “SinergiAutismo: incontro con genitori ed esperti”

Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismosi terrà a Villa San Giovanni – alle ore 17,30presso il Teatro Primo, via delle Filande, 27 - l'incontro dibattito "SinergiAutismo"promosso dal Centro di Psicologia, psicoterapia e riabilitazione psicologica"PsicoAzione"di Ketty De Gregorio. All'evento è stato dato il titolo "SinergiAutismo"proprioper ben rappresentare l'importanza del lavoro di rete, tra specialisti, famiglia e scuola con lo scopo di massimizzare i risultati e muoversi nella stessa direzione. Genitori ed esperti ne parleranno con il dott. Rocco Cassone, medico pediatra, che introdurrà la relazione su "Segni, sintomi e nuove acquisizioni nella diagnosi" mentre la dott.ssa Ketty De Gregorio, psicologa, tratterà il tema "La qualità della vita dei genitori dei bambini con autismo". Infine, la prof.ssa Pina Filippello, docente di psicologia clinica e dello sviluppo presso l'Università di Messina, argomenterà su "Approccio comportamentale al trattamento delle persone con disturbo dello spettro autistico". Le conclusioni saranno affidate al dott. Giacomo Romeo, psichiatra.

"Alla giornata viene associato il colore blu – dichiara la dott.ssa De Gregorio - tinta enigmatica, sinonimo di sicurezza e conoscenza. In questa giornata in tutto il mondo, i maggiori monumenti si tingono di blu per manifestare un segno di consapevolezza e di sensibilità con l'obiettivo di spingere e approfondire la ricerca ma anche con lo scopo di chiarire le cause che ancora oggi non forniscono delle risposte univoche tra basi genetiche, ipotesi ambientali ed organiche.Si parla oggi di "spettro dell'autismo" ed entro questa dimensione i soggetti vanno da un estremo all'altro tra coloro che vivono una condizione di vita normale ed altri invece con un maggiore indice di gravità".

in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, a Villa San Giovanni, si è pensato di presentare il Centro di Psicologia, psicoterapia e riabilitazione psicologica"PsicoAzione" diretto dalla dott.ssa De Gregorio e coadiuvato da un'equipe multidisciplinare formata da psicologi, psicoterapeuti, neuropsicologi, educatori, logopedisti e psicomotricisti.

"Lo Studio è presenteda circa dieci anni – afferma la De Gregorio -sul territorio di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e dell'intera provincia al fine di garantire al paziente una presa in carica globale e il più possibile specifica. Si avvale della collaborazione esterna di pediatri e neuropsichiatri con un'utenza di bambini e ragazzi affetti dal "disturbo dello spettro autistico" ma anche dal disturbo del comportamento del linguaggio, della sfera cognitiva e della sfera affettiva-relazionale.

Nell'incontro-dibattito si è pensato di coinvolgere famiglie ed esperti per affrontare e condividere le tematiche relative alla diagnosi precoce, alla terapia riabilitativa, al supporto alle famiglie e definire bene quanto sia necessario la collaborazione tra gli operatori. Si evidenzierà anche l'importanza della figura del pediatra, che è il primo operatore che svolge un ruolo centrale nella diagnosi precoce nelle problematiche di sviluppo e del comportamento dei bambini.

Consapevoli delle condizioni difficili di alcune famiglie, sia per la mancanza di supporti anche economici che alle grandi difficoltà a cui vanno incontro i genitori, si cercherà di sostenere famiglie e bambini, considerando non solo il presente ma soprattutto il loro futuro. Ogni bambino merita un progetto di vita aderente alla vita concreta, ogni genitore va informato, va formato ma non va illuso".