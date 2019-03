Davi: “Sanluchesi, candidatevi con me”

"E' un'occasione storica di svolta. Noi non saremo 'solo' i rappresentanti di una straordinaria comunità che vuole rinascere. Noi rappresenteremo tutta la Calabria. Per questo faccio appello alle cittadine e ai cittadini di San Luca a inviarmi i loro curricula perché sto chiudendo le liste: per questo vi chiedo di candidarvi con noi. Non è importante che siate residenti, importante che siate di San Luca." – In un video diffuso alle tv locali e nazionali (qui il video), Klaus Davi, massmediologo e giornalista, si appella a 'chi è di San Luca e vuole dare una mano'. Ma il giornalista indirizza anche una critica all'ex Ministro degli Interni che ha sciolto il comune di San Luca nel 2013.

"Lo scioglimento del Consiglio comunale di San Luca per mano dell'ex ministro Alfano, che nessuno in Italia rimpiange, neanche i suoi più stretti parenti, fu un comprensibile trauma per queste terre. Sia chiaro: non contesto il fatto che sia avvenuto (le regole sono quelle e vanno rispettate), ma il 'come' sia avvenuto. A quattro giorni dal voto!

Con tutti i costi sostenuti dal Comune, dai candidati, dalla comunità, dai partiti. Tanto mica ha pagato lui... Ovviamente a pagare sono stati gli italiani e lui ora fa, legittimamente, i miliardi con gli studi legali di Milano difendendo i ricchi... A prescindere dal fatto specifico, è tipico dei milanesi fare la 'morale' al Sud e poi stringere 'patti col diavolo'. Pensiamo ai soldi degli arabi per la Scala».