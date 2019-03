Nell'ambito di radicamento di CulturaIdentità sui territori calabresi - su indicazione del vice coordinatore Tilde Minasi e del coordinatore della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Bombino – il responsabile di CulturaIdentità Calabria e componente del direttivo nazionale di CI, Nino Spirlì, ha provveduto a segnalare la nomina dell'imprenditore Domenico Altomonte quale responsabile dell'Area Grecanica della provincia di Reggio Calabria. Nomina ratificata nei giorni scorsi dal Direttivo Nazionale stesso. «Con Domenico Altomonte – ha sottolineato Spirlì – CulturaIdentità si arricchisce di una presenza di un imprenditore giovane, attivo e che ha sempre dimostrato grande amore per la sua Terra. Altomonte – ha aggiunto – è inoltre difensore e coltivatore del bergamotto, "oro giallo" di Calabria, tanto da aver deciso, non solo di produrlo, ma anche di trasformarlo in prodotti finiti. La tutela e la valorizzazione di queste peculiarità calabresi volute da Domenico Altomonte – ha rimarcato Nino Spirlì – indicano il suo immenso amore per la nostra Calabria ma anche il grande amore e la sua significativa presenza nell'area Grecanica, che, per noi, sono un ulteriore arricchimento perché Domenico saprà, con i sindaci delle cittadine e dei borghi del territorio, costruire importanti progetti per CulturaIdentità che continua a crescere e a radicarsi. A breve – ha concluso Spirlì – saranno annunciate le nuove nomine per i territori di Catanzaro e Crotone, che stanno già segnalando con fervore i propri rappresentanti».

