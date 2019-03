Locri (RC), domenica 31 marzo l’inaugurazione dello “Spazio Gioco”

Il Comune di Locri si appresta ad inaugurare un'altra struttura dedicata a tutti i bambini della città. Sorgerà nella villa comunale adiacente alla centrale piazza dei Martiri, lo "Spazio gioco", parco giochi, ludoteca e teatrino. La realizzazione dello "Spazio Gioco", come per l'asilo nido, rientra nel finanziamento dell'Ambito territoriale sud di cui Locri è comune capofila e che prevede la realizzazione di ben sei asili nido e spazio gioco che verranno realizzati in tutto il Distretto socio sanitario sud che comprende i comuni fino a Palizzi.

«Si è inteso proseguire un percorso di riqualificazione dell'area – afferma il sindaco Giovanni Calabrese - per ridare lustro ad un'area centrale della città che permetterà alle famiglie di poter usufruire di spazi all'aperto e a misura di bambino, come già accade nell'area parco giochi sul lungomare. È, infatti, con questa concezione che il progetto prende vita, perché le famiglie e i ragazzi possano ritrovare l'opportunità di aggregazione e di confronto anche attraverso momenti ludico- ricreativi. Alla base di tutto c'è l'obiettivo di permettere ai bambini, la ludoteca sarà riservata ai bimbi da 0 a 3 anni con servizio gratuito gestito dalla cooperativa aggiudicatrice, mentre l'area giochi accesso libero e riservata ai ragazzi fino ai 12 anni, di esprimersi attraverso il gioco in ambienti nuovi, sicuri ed educativi».

Inoltre, l'area sarà munita di impianto di videosorveglianza per la tutela e la sicurezza della collettività; saranno esposti pannelli esplicativi con le regole da rispettare, realizzati nel disegno dall'artista Maria Adele Longo, maestra diplomata e specializzata all'Accademia delle Belle Arti e responsabile del laboratorio d'arte per bambini e ragazzi. L'artista ha dipinto i quadri che ritraggono bambini gioiosi in uno spazio giochi allegro, dinamico e colorato, regalando l'opera artistica alla città.

All'inaugurazione che si svolgerà domenica 31 marzo con inizio della festa per tutti i bambini dalle ore 10,00 saranno presenti oltre all'Amministrazione comunale, al Vescovo monsignor Francesco Oliva, ai referenti del progetto, anche il Garante per l'Infanzia e adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale e l'assessore alla Città metropolitana, Angela Robbe.

Si invitano le famiglie e tutta la cittadinanza a partecipare al grande evento dell'inaugurazione che sarà la festa della primavera e dei bambini, con intrattenimento musicale, colori, magie, spettacoli e giochi con la benedizione e il taglio del nastro che aprirà le porte per il relax e il divertimento dei bambini con la Combriccola dell'Allegria e l'associazione Hakuna Matata.