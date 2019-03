Reggio: il 30 marzo congresso medico "Focus on: Malattie respiratorie e allergiche, malattie e risorse"

Sabato 30 marzo 2019, presso l'Ehotel di Reggio Calabria, con inizio alle ore 8.30, si terrà un congresso sulle patologie respiratorie e allergiche dal titolo "Focus on: Malattie respiratorie e allergiche, malattie e risorse". L'incontro scientifico che impegnerà specialisti e medici di medicina generale e pediatri in un proficuo confronto, è organizzato dal dott. Salvatore Tripodi , pneumologo e allergologo, e dal dott. Quinto Campolo, MMG e allegologo. Relatori di eccezione, calabresi e siciliani. parleranno di tematiche importanti quale l'asma e la broncopneumopatia cronica. L'evento, patrocinato da ordine dei Medici di RC, dall'ASPRC, dal Consiglio Regionale della Calabria e dalla Città Metropolitana è accreditato per la formazione ECM. Razionale del congresso è la corretta gestione del paziente respiratorio in un ottica di risparmio e riduzione degli accessi ospedalieri, in linea anche con le direttive regionale sulla gestione del paziente cronico.

Le patologie croniche dell'apparato respiratorio e allergiche caratterizzate da tosse, broncospasmo, dispnea, con una progressiva riduzione più o meno reversibile del flusso aereo, sono in continuo aumento: secondo l'OMS la BPCO nel 2020 sarà la terza causa di morte nel mondo; l'asma rappresenta nella sue forme severe una grave inabilità per il paziente. Inoltre con l'avanzare dell'età e l'abitudine al fumo dei pazienti asmatici si creano le condizioni per la sovrapposizione di questa con la BPCO e accanto a questa patologie quale le OSA e le cardiopatie, comorbilità spesso associate. Importanti, inoltre, sono in aumento le riniti allergiche, rinosinusiti, congiuntiviti ed le dermatiti. Il miglioramento continuo della gestione del paziente con le nuove proposte terapeutiche accanto alle "vecchie", ha permesso la riduzione notevole di ricoveri ed accessi al pronto soccorso ed i costi diretti ed indiretti di queste patologie. È necessario una grande sinergia tra lo specialista ed il MMG per meglio gestire questi pazienti, dalla diagnosi al controllo dell'aderenza terapeutica, con la creazioni di percorsi diagnostici-terapeutici per ottimizzare le risorse a disposizione e utilizzare al meglio i farmaci disponibili, dai corticosteroidi inalatori, LABA, LAMA, usati singolarmente o in associazione, antistaminici, inibitori dei leucotrieni, steroidi per uso topico, farmaci biologici, immunoterapia specifica. Sarà occasione di puntualizzare anche su farmaci con piano terapeutico.