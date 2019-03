"Eclissi", alla sbarra la 'ndrangheta di San Ferdinando (RC): le condanne in Appello

Si è concluso il processo d'appello per gli imputati nel processo "Eclissi", procedimento della Direzione Distrettuale antimafia di Reggio Calabria contro le cosche di San Ferdinando, la cittadina della Piana di Gioia Tauro, che secondo le accuse sarebbe stata in mano alle cosche Bellocco-Cimato.

Le accuse, nei confronti degli imputati, erano a vario titolo quelle di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamenti, possesso e uso di armi da guerra, traffico di stupefacenti, condizionamento delle istituzioni, infiltrazioni 'ndranghetista nell'amministrazione comunale di San Ferdinando finalizzate al controllo di autorizzazioni e appalti.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Seconda Sezione penale, ha quindi deciso di emettere la seguente sentenza.

Condannato a 15 anni e quattro mesi di reclusione Ferdinando Cimato;12 anni di reclusione per Antonio Cimato; 16 anni e due mesi al capo bastone Gregorio Malvaso; 9 anni e sei mesi per Giuseppe Scicchitano; 10 anni e dieci mesi di reclusione per Giuseppe Gioffrè; 8 anni a Federico Morano; 8 anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe Albano; 8 anni e otto mesi di reclusione per Pasquale Mazzeo; 8 anni e sei mesi di reclusione per Ferdinando Naso; 5 anni e 7000 euro di multa per Pasquale Albano; 8 anni di reclusione per Bruno Celi; 8 anni e due mesi per Francesco Di Bella; 8 anni e otto mesi di reclusione per Georgeva Viktoriva Trifonova; 8 anni per Silvio Albano; 1 anno e quattro mesi di reclusione e 2000 euro di multa (pena sospesa) per Andrea Aversa; 5 anni e due mesi di reclusione e 7200 euro di multa per Francesco Albano.

Assolti, invece: Fabio Rappazzo, Giuseppe Pantano, Johnny Pantano, Nicola Caprino, Milena Nikolaeva Prodanova, Daniele Marafioti, Giacomo Pirrottina.