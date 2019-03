Polistena (RC), 200 bambini con l’Aspi Padre Monti per la giornata degli “scoiattolini”

Si è svolto a Polistena (domenica 24 marzo 2019, nei campi sportivi della Comunità Luigi Monti, ndr) organizzato dall'Aspi Padre Monti, associazione sportiva e di impegno sociale attiva nel territorio da ben 35 anni, il torneo degli "scoiattolini", che coinvolge piccolissimi "calciatori" che vanno dai 3 ai 6 anni.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 bambini di tutto il territorio pianigiano, è stata promossa in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo "LIBERTAS", coordinato da Francesco Ritrovato.

Il torneo, che in maniera itinerante tocca diverse cittadine durante l'anno sociale, ha avuto un gran eco nel territorio per la minuziosa organizzazione e l'importante partecipazione di giovanissimi e genitori.

Fratel Stefano Caria, che presiede l'Aspi Padre Monti, ha voluto pubblicamente ringraziare il sodalizio sportivo, i suoi dirigenti, allenatori ed educatori per l'importante compito svolto: "ancora una volta con sano spirito di volontariato siamo riusciti a dimostrare che esiste una Calabria nuova, pulita, e che ha solo voglia di mettersi in gioco".

