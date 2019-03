Reggio: alla Lievito Academy il BeerCalabria, primo concorso dedicato alle birre calabresi

"Negli ultimi anni la Calabria birraria ha detto la sua ed è notevolmente cresciuta. Abbiamo visto sorgere nuove realtà produttive, nuovi locali aprire o evolversi, preferendo quella che allora era l'audace scelta dell'artigianale e che oggi è la consapevolezza di offrire un prodotto di qualità ormai imprescindibile; abbiamo formato, attraverso corsi ed eventi, degustatori ed appassionati e abbiamo sensibilizzato e stimolato i palati della gente comune, riuscendo spesso a conquistarli. Da questi presupposti nasce BeerCalabria".

Mercoledì 3 Aprile si riunirà alla Lievito Academy di Reggio Calabria un panel di esperti degustatori che premierà le migliori birre prodotte in Calabria.

Padrino e Presidente di Giuria della manifestazione colui che viene considerato il massimo esperto di birra in Italia, Lorenzo "Kuaska" Dabove.

Genovese, Presidente di Giuria a Birra dell'Anno (il concorso che premia le migliori birre italiane) e membro di giuria in svariati concorsi internazionali in tutto il mondo, Lorenzo Dabove con la sua presenza darà un segnale forte a questa manifestazione che esordisce quest'anno, ma punta a diventare una significativa piattaforma di lancio per la Calabria birraria.

Un evento dunque che non vuole di certo essere una fredda competizione tra birrifici della nostra regione, piuttosto una vetrina e un veicolo di comunicazione e confronto per tutto il movimento produttivo calabrese.

Dabove sarà coadiuvato da un panel di giurati provenienti da Calabria e Sicilia.

La forte adesione alla manifestazione da parte di quasi tutte le realtà produttive rappresenta già un grosso risultato e un importante dato di analisi in termini di coesione e di future collaborazioni tra i birrifici.

La sera del 3 Aprile appuntamento al Malto Gradimento di Reggio Calabria (a fianco Lievito) dove nell'ambito dell'evento South Beer Day si svolgerà la premiazione.