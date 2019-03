Palmi (RC), l’Aiga organizza il convegno “Interpretazione della legge con modelli matematici, giustizia ‘predittiva’ ed intelligenza artificiale”

L'Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Palmi, presieduta dall'Avv. Vincenzo Barca, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi ed in collaborazione con la Fondazione Aiga "T. Bucciarelli" e con Cedam UTET Reggio Calabria, ha organizzato il convegno di alta formazione giuridica e professionale su una tematica estremamente attuale, l' "INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE CON MODELLI MATEMATICI, GIUSTIZIA "PREDITTIVA" ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE". Il Convegno si terrà mercoledi 3 Aprile alle ore 15 presso l'Aula ex Assise del Tribunale Civile di Palmi. Relazioneranno il Prof. Avv. Luigi Viola, Docente di Diritto proc. civile, Univ. di Lecce, Dir. scientifico della rivista La Nuova Procedura Civile, su "L'interpretazione della legge con modelli matematici. La formula", l'Avv. Bruno Fiammella, CDA Fondazione AIGA "T. Bucciarelli", Commissione Informatica COA Reggio Calabria, su "Intelligenza artificiale e responsabilità civili e penali", il Prof. Avv.Michele Filippelli, Prof. Agg.to di Dir. Privato Univ. E Campus, su "Possibili modelli per la Giustizia predittiva: il "Giudice Robot". L'incontro sarà moderato dall'Avv. Giovanna Suriano, Tesoriere Nazionale Aiga, Cons. Ordine Avvocati di Palmi, e sarà concluso dall'Avv. Alberto Vermiglio, Presidente Nazionale dell'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati.

L'Aiga, che già dal proprio Congresso Nazionale Straordinario di Bari - Trani del 2018 ha attenzionato, tra i temi della propria agenda politica, i nuovi modelli organizzativi della professione, ed il futuro stesso della professione che deve fare i conti, tra l'altro, con le applicazioni dell'intelligenza artificiale si avvale, nell'occasione del Convegno organizzato dalla locale Sezione di Palmi, del qualificato contributo del Prof. Avv. Luigi Viola, autore del volume "Interpretazione della legge con modelli matematici".

E' sostanzialmente intorno a questi punti chiave, giustizia predittiva ossia la capacità di calcolare la probabilità di un esito giudiziario sulla base di un algoritmo versus interpretazione "creativa" del diritto, che si svolgerà l'evento formativo organizzato dai giovani avvocati palmesi under 45, con l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del diritto ulteriori, utili, e affascinanti spunti e motivazioni di esercizio professionale. I crediti formativi per Avvocati sono stati attribuiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.

L'Aiga di Palmi è, dunque, ancora una volta in prima fila nel campo della formazione qualificata, con attenzione particolare al futuro della professione legale, a beneficio di tutti i Colleghi e le Colleghe del prestigioso Foro di Palmi.