Reggio, al via il "Secondo Memorial Lucia per Hospice"

Al via il "Secondo Memorial Lucia per Hospice" in programma il prossimo 25 e 26 Maggio.

L'evento ha lo scopo di ricordare una donna e amica speciale prematuramente scomparsa ma anche raccogliere fondi a favore della struttura Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

La prima edizione è stata un successo grazie ad uno splendido staff, alla collaborazione del Circolo del Tennis "Rocco Polimeni" e alla partecipazione di centinaia di reggini accorsi per donare e partecipare attivamente all'evento.

"Quindi vi aspettiamo per un weekend di sano movimento, dove cuore e muscoli saranno un'unica cosa - afferma una delle organizzatrici del memorial Angelita Racco - Due giorni per ricordare la nostra amica Lucia, per stare insieme, fare sano sport e soprattutto, per aiutare il nostro prossimo".