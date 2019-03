Palmi (RC), gara di Triathlon alla Tonnara: il 30 marzo la presentazione dell’evento sportivo

Il prossimo 30 Marzo alle ore 11.30, a Palazzo San Nicola, avrà luogo la presentazione di una importante gara di Triathlon che si svolgerà presso la Tonnara di Palmi, con ogni probabilità nel mese di Settembre.

La manifestazione sarà organizzata dalla partnership creatasi tra il Comune di Palmi, con il delegato allo sport Giuseppe Magazzù, la FiTri, Federazione Italiana Triathlon, e l'associazione sportiva ASD 6.15 Treviso Triathlon, guidata dal presidente Rocco Morelli. La competizione potrebbe essere l'occasione perfetta per gettare le basi per l'organizzazione sul territorio di Palmi di una gara nazionale di Triathlon.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa vi sono la promozione di questa meravigliosa disciplina, ancora poco diffusa, e la promozione del territorio ospitante in una nuova visione di prospettiva. In tal senso, il coinvolgimento sinergico di realtà già consolidate provenienti da altre regioni costituisce una grande opportunità. La gara si svolgerà alla Tonnara di Palmi e sarà una gara di tipo Sprint.

Alla conferenza stampa saranno presenti 10 atleti della ASD 6.15 Treviso, con i quali i delegati del Comune di Palmi svolgeranno anche un sopralluogo sul percorso di gara. Saranno inoltre presenti il presidente del CONI, Avv. Maurizio Condipodero, il presidente del CIP, Dott. Antonello Scajola, il Vicario del CIP Dott. Giovanni Giarmoleo, il delegato provinciale del CIP, Fabio Giordano, ed il delegato regionale della FiTri, Prof. Mario Siciliano.