Reggio verso il dissesto? Dieni: "Governo vuole evitarlo, ma Falcomatà e centrodestra tacciano"

«Il governo sta facendo tutto il possibile per trovare una soluzione che permetta a Reggio Calabria di evitare il dissesto finanziario. Il sindaco Falcomatà dovrebbe evitare i toni arroganti di queste ore e tornare al silenzio che ne ha caratterizzato l'azione politica quando l'esecutivo era guidato dal suo ex amico Renzi». Lo dichiara la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Il governo guidato da Giuseppe Conte – continua la parlamentare – sta agendo con grande senso di responsabilità, prestando ascolto a tutte le istanze che arrivano dal territorio e cercando di evitare un dissesto che metterebbe in ginocchio Reggio Calabria. Per questo motivo non sono accettabili i modi perentori usati da Falcomatà, che dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere che questo esecutivo, per Reggio e i reggini, sta facendo molto più di quanto fatto dai precedenti governi a guida Pd. Se, come mi auguro, l'ipotesi dissesto sarà scongiurata, il merito sarà solo ed esclusivamente dell'attuale esecutivo e del Movimento 5 Stelle, l'unica forza politica che, di certo, non può essere accusata di aver contribuito a dissanguare le casse del Comune».

«Ne consegue, inevitabilmente – conclude Dieni –, che quello stesso centrodestra che ha avuto un ruolo determinante nel disastro finanziario dell'ente, come dimostrano anche sentenze passate in giudicato, oggi non può ergersi a difensore della città, né può rivendicare presunti meriti o propagandare successi politici. Io spero che il governo riesca a evitare il default della città, ma chi ha la colpa di aver creato questa situazione farebbe bene a tacere».