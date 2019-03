Reggio, il neo questore Vallone si presenta: “Combatteremo contro zona grigia e malaffare, tante persone oneste chiedono di poter vivere e lavorare liberamente”

Si e' insediato oggi il nuovo questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, che ha preso il posto del neo prefetto Raffaele Grassi. "Arrivo in una terra - ha affermato il questore incontrando i cronisti nella sala "Nicola Calipari" della Questura - che so essere difficile e complicata, in cui ci sono tante contraddizioni, ma anche tantissime bellezze. In cui ci sono tantissime persone oneste che chiedono soltanto di poter vivere e lavorare in maniera onesta, e dove c'e' poi anche tutta una zona grigia ed una zona nera di malaffare, cosi' com'e' in altre regioni d'Italia dove e' presente con prepotenza la criminalita' organizzata. Il mio augurio - ha aggiunto - e' che questo mio lavoro possa consentire a tutte le persone oneste di questa provincia di poter esercitare i propri diritti in maniera libera, tranquilla, di poter vivere bene nella loro terra. E' un compito che sento estremamente gravoso e complesso ma sono sicuro di avere a disposizione una grande squadra all'interno della Questura, ma anche all'esterno. Avro' la guida di un grande prefetto, avro' e offriro' tutta quanta la mia collaborazione a una grande procura della Repubblica e in generale a grandi uffici giudiziaria in questa terra".

Il neo questore, che in passato ha diretto la Dia di Napoli e poi il servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato, da un lato ha affermato di voler proseguire nel solco tracciato da Grassi al quale ha rivolto un cordiale saluto, dall'altro ha sottolineato due obiettivi cui tiene: l'informatizzazione degli uffici "quanto piu' spinta possibile per far si' che non ci sia neanche un minuto perso da un poliziotto di questa questura in tempi burocratici" e le attivita' nel campo di contrasto alla violenza di genere, con i protocolli Eva e Diana.