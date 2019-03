«Bene Villa, grande atto di responsabilità, istituzionale e politica, quello del Sindaco che apre le consultazioni per verificare chi ha a cuore le sorti della città per un'azione amministrativa più forte e determinata e dimostrando che il suo legame e quello della maggioranza che lo sostiene, non è alla poltrona del comune, ma alla città. Il sindaco apra a tutti gli eletti e verifichi se ci sono le condizioni per un nuovo e migliore quadro politico che rappresenti oltre il 50% degli elettori rafforzando l'attività amministrativa e quindi tutta Villa San Giovanni». Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia, che aggiunge: «L'amministrazione di Villa San Giovanni che oggi ha aperto il Consiglio Comunale con la presenza della propria maggioranza, sono certo che avrà i voti necessari per l'approvazione del bilancio anche nel caso in cui una parte della maggioranza votasse contro, rischiando di riportare la città al commissariamento per l'ennesima volta, il tutto per motivi non politici. Un eventuale rafforzamento dell'amministrazione permetterà ai villesi non soltanto di continuare ad avere risposte concrete ed in tempi rapidi come accaduto in questi mesi, ma soprattutto, di comprendere chi ha veramente a cuore le sorti di Villa, anteponendo gli interessi della città a quelli personali indipendentemente dal nuovo quadro politico. Villa ha già sofferto molto in passato e sempre per personalismi che danneggiano il progetto di crescita della città. Questa volta, non sarà come nel passato, vincerà quella sana politica che trova già ampio spazio nella maggioranza come dalle dichiarazioni del capogruppo Porpiglia e nell'opposizione come dalle dichiarazioni della minoranza. Per quanto riguarda Forza Italia, siamo sempre pronti a discutere su tutto, anche mantenendo posizioni politiche opposte, ma sempre mettendo al centro del dibattito l'interesse del partito, dei cittadini e mai giocando sulle loro spalle. Per queste ragioni all'interno di Forza Italia, nessuno metterà in discussione la democrazia e la stabilità dell'amministrazione villese. Entro domani sentirò tutti coloro che si riconoscono in Forza Italia per nominare il nuovo coordinatore a Villa San Giovanni e per questo motivo ho già sentito il collega e coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro che condivide la linea del Sindaco. Nei prossimi giorni, inoltre, parlerò alla città, lo impone il mio ruolo istituzionale di senatore e soprattutto di cittadino villese che non vuole che vengano perse opportunità di crescita e finanziamenti per la nostra città. Villa merita coraggio e chiarezza. Sono vicino ai miei concittadini villesi ed esprimo pieno sostegno politico a quegli amministratori che stanno lavorando per il bene del paese e con i quali lavoro, ogni giorno, per un futuro migliore della nostra città e della nostra regione».

Dettagli Creato Lunedì, 25 Marzo 2019 19:23