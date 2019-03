Reggio, Forum Terzo Settore: “Politiche sociali precarie, convocare tavolo tecnico”

"Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Reggio Calabria ha partecipato alla manifestazione di protesta di alcune cooperative a palazzo San Giorgio. La presenza del Forum ha voluto ribadire non solo la solidarietà ai lavoratori e ai familiari degli utenti, ma anche alle organizzazioni del terzo settore. Il Forum ha ribadito con forza la necessità, oltre la contingenza, di una urgente convocazione di un tavolo tecnico che possa affrontare gli ormai annosi problemi legati alla programmazione dei servizi e delle politiche sociali nella nostra città. Le condizioni di precarietà sono ormai non più sopportabili. Gli enti, di fatto, hanno finanziato e stanno continuando a finanziare quello che resta dei servizi sociali in città. Il sistema dei servizi a Reggio Calabria è passato dall'annoverare eccellenze a registrare eccezioni. Siamo convinti che si tratti di una battaglia di civiltà che ci coinvolge tutti. È tempo di fare delle scelte, lo impone l'articolo 3 della Costituzione". Lo scrive, in una nota il portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore di Reggio Calabria, Pasquale Neri.

Dettagli Creato Lunedì, 25 Marzo 2019 18:15