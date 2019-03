Reggio, mercoledì incontro su politiche attive del lavoro

Le Politiche Attive per il Lavoro sono iniziative, misure, programmi ed incentivi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Sono istituite da organismi nazionali o regionali e si rivolgono a cittadini, lavoratori, disoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito, che vengono accompagnati in un percorso finalizzato alla ricerca di occupazione. Se ne discuterà mercoledi 27 presso la sala convegni del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria con uno sguardo privilegiato al Sud e alla nostra città in particolare.

Interverranno i vertici Nazionali di CONAPI, E.Lav e CNAL insieme alle rappresentanze locali e con il contributo del commissario cittadino di FdI Massimo Ripepi e dell'imprenditore Giuseppe Sergi. Concluderà i lavori Salvatore Ronghi, Segretario Nazionale di CNAL e Segretario Federale di Sud Protagonista.

L'iniziativa sarà preceduta da una breve conferenza stampa.